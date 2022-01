Egypte is de Afrika Cup dinsdag begonnen met een nederlaag tegen Nigeria. De ploeg van sterspeler Mohamed Salah ging in Garoua met 1-0 onderuit, nadat titelverdediger Algerije eerder op de dag was blijven steken op 0-0 tegen Sierra Leone.

Kelechi Iheanacho maakte tegen Egypte de enige goal van de wedstrijd en bezorgde Nigeria zo drie punten. De spits van Leicester City schoot in de dertigste minuut hard raak.

Salah maakte weinig indruk, al kreeg hij na rust wel een mogelijkheid. Sparta Rotterdam-doelman Maduka Okoye voorkwam een treffer van de aanvaller van Liverpool.

Egypte, dat de Afrika Cup zeven keer won, tegen drievoudig winnaar Nigeria was een van de mooiste affiches van de groepsfase van het toernooi in Kameroen. Bij Nigeria stonden naast Okoye meer spelers in het veld die uitkwamen in de Eredivisie, onder wie de in Haarlem geboren aanvoerder William Troost-Ekong (speelde eerder bij FC Groningen en FC Dordrecht).

Ook oud-ADO Den Haag-verdediger Kenneth Omeruo, Voormalig NAC Breda-aanvaller Umar Sadiq en voormalig sc Heerenveen-aanvaller Chidera Ejuke kregen speeltijd. Ahmed Musa, die bij VVV-Venlo onder contract stond, en Tyronne Ebuehi (vorig seizoen in dienst van FC Twente) bleven negentig minuten op de bank.

Nigeria is door de winst al dicht bij een plek in knock-outfase en Egypte heeft met wedstrijden tegen Soedan en Guinee-Bissau op het programma ook nog alle kans. Om 20.00 uur spelen Guinee-Bissau en Soedan tegen elkaar in het Stade Omnisport Roumdé Adjia.

Mohamed Salah kon het verschil niet maken bij Egypte. Mohamed Salah kon het verschil niet maken bij Egypte. Foto: EPA

Geen speeltijd voor Zerrouki bij Algerije

In groep E kende Algerije een slechte start. Zonder de niet-fitte FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki, maar met onder anderen sterspeler Riyad Mahrez kon Algerije de favorietenrol niet waarmaken tegen Sierra Leone (0-0), dat voor het eerst in 26 jaar op de Afrika Cup staat. Vooral in de eerste helft had Algerije het moeilijk met het creëren van kansen.

Sierra Leone, waarbij SC Cambuur-speler Issa Kallon op de bank zat, leek na rust zelfs op voorsprong te komen tegen de nummer 28 van de wereld. Alhaji Kamara schoot raak voor de nummer 108 van de FIFA-ranglijst, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook na rust was het spel van Algerije vrij pover. De Algerijnse coach Djamel Belmadi was zichtbaar ontevreden over zijn ploeg, die na het duel in Kameroen wel maar liefst 34 wedstrijden op rij ongeslagen is, en haalde onder anderen topscorer aller tijden Islam Slimani naar de kant.

Zijn wissels zorgden ervoor dat Algerije dichter bij de openingstreffer kwam, maar de bevrijdende treffer voor de 'Woestijnvossen' bleef mede dankzij goed keeperswerk van Mohamed Kamara uit. De 22-jarige doelman werd na de wedstrijd beloond met de prijs voor de beste speler van de wedstrijd.

De andere wedstrijd in groep E, tussen Equatoriaal-Guinea en Ivoorkust, wordt woensdag om 20.00 uur afgewerkt.