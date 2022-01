PEC Zwolle en RKC Waalwijk hebben van de aanklager betaald voetbal boetes gekregen wegens wangedrag van supporters. Fans van beide clubs staken vuurwerk af en gooiden bekers bier op het veld in de eerste seizoenshelft.

PEC Zwolle moet 10.000 euro betalen, waarvan de helft voorwaardelijk en met een proeftijd van twee jaar, maakte de KNVB dinsdag bekend. RKC kreeg een boete van 7.500 euro, ook voor de helft voorwaardelijk.

De wanordelijkheden bij PEC vonden plaats in de thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo en SC Cambuur. RKC krijgt straf voor misdragingen in de duels met Sparta Rotterdam en Willem II. Supporters van Sparta staken ook vuurwerk af bij de wedstrijd in Waalwijk en dat leverde de Rotterdamse club een voorwaardelijke boete van 3.750 euro op.

Tijdens de eerste seizoenshelft was het regelmatig onrustig in de stadions. Heel wat wedstrijden moesten tijdelijk worden stilgelegd. De KNVB besloot daarop de straffen actiever naar buiten te brengen, om duidelijk te maken dat onder meer het afsteken van vuurwerk en gooien van bekers bier consequenties heeft.

Vorige maand maakte de voetbalbond al bekend dat Ajax en Vitesse voor soortgelijke vergrijpen zijn gestraft. De clubs kregen boetes van respectievelijk 15.000 en 7.500 euro.

