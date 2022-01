Younes Namli keert bij Sparta Rotterdam terug in de Eredivisie. De middenvelder komt per direct op huurbasis over van het Russische FC Krasnodar. SC Cambuur huurt de bij FC Groningen overbodige Patrick Joosten.

De 27-jarige Namli is een oude bekende van Sparta's technisch directeur Gerard Nijkamp, die met de Deen samenwerkte bij PEC Zwolle. De creatieve middenvelder verruilde Zwolle in 2019 voor Krasnodar, waarbij hij nog een contract tot medio 2023 heeft.

Bij de huidige nummer vijf van de Russische competitie kwam hij tot slechts achttien duels. Hij werd de afgelopen twee jaar verhuurd aan het Amerikaanse Colorado Rapids. Nu vertrekt Namli opnieuw op huurbasis uit Rusland en keert hij terug in de Eredivisie.

"Met de komst van Younes Namli halen we iemand binnen die zich bewezen heeft in de Eredivisie en na een transfer naar Rusland heeft hij bij Colorado Rapids ook dertig wedstrijden in de MLS gespeeld", aldus Nijkamp.

De spelmaker speelde eerder in zijn carrière ook voor sc Heerenveen in de Eredivisie. Hij heeft in totaal 97 Eredivisie-duels op zijn naam staan, waarin hij negen keer scoorde.

Namli is de tweede versterking van Sparta in deze transferperiode. Eerder nam de nummer zestien van de Eredivisie spits Adrián Dalmau over van FC Utrecht.

Patrick Joosten verruilt FC Groningen op huurbasis voor SC Cambuur. Patrick Joosten verruilt FC Groningen op huurbasis voor SC Cambuur. Foto: Pro Shots

Joosten geeft Cambuur meer keuzemogelijkheden

Cambuur heeft de selectie eveneens versterkt. De Friezen nemen de 25-jarige Joosten voor de rest van het seizoen op huurbasis over van FC Groningen.

De vleugelaanvaller was bij de ploeg van trainer Danny Buijs op een zijspoor beland. Hij speelde dit seizoen tien Eredivisie-wedstrijden, waarvan zeven als invaller. Joosten heeft in de Euroborg nog een contract tot medio 2023.

Bij SC Cambuur geeft Joosten trainer Henk de Jong meer keuzemogelijkheden in de voorhoede. Daar was ook behoefte aan, doordat Issa Kallon en David Sambissa aan de Afrika Cup deelnemen.