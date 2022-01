Achtvoudig Turks international Ahmet Çalik is op 27-jarige leeftijd overleden. De verdediger van Konyaspor is omgekomen bij een verkeersongeluk.

"We zijn diep bedroefd door het verlies van onze speler Ahmet Çalik", schrijft Konyaspor dinsdag op Twitter. "Hij stal de harten van onze fans al op de eerste dag dat hij naar Konyaspor kwam. We wensen iedereen, maar vooral zijn familie veel sterkte."

Volgens de Turkse politie was er sprake van een eenzijdig ongeluk. Çalik zat alleen in de auto op de snelweg richting hoofdstad Ankara toen het voertuig door onbekende oorzaak kantelde. Er is een onderzoek ingesteld.

Çalik speelde sinds vorig seizoen voor Konyaspor en veroverde daar direct een basisplaats. Hij speelde dit seizoen achttien competitiewedstrijden voor de Turkse club, die na twintig speelronden de tweede plek in de Süper Lig bezet.

Afgelopen zondag deed Çalik nog mee in de verloren thuiswedstrijd tegen Sivasspor (0-1). De verdediger begon in de basis en maakte de negentig minuten vol.

Nigel de Jong rouwt om oud-ploeggenoot

Çalik, die in zijn loopbaan ook voor Gençlerbirligi SK (2011-2017) en Galatasaray (2017-2020) speelde, maakte in november 2015 zijn debuut in het nationale elftal. Hij speelde acht wedstrijden voor Turkije. Zijn laatste interland dateert van 27 maart 2017, toen hij scoorde in een oefenduel met Moldavië (3-1).

Nigel de Jong, die bij Galatasaray ploeggenoot was van Çalik, reageert verslagen op het nieuws. "Dit doet pijn. Zo'n geweldig persoon. Rust in vrede, broeder", schrijft de middenvelder op Twitter.