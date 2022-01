Steven Gerrard heeft zich maandagavond in het FA Cup-duel flink geërgerd aan het trage besluitvormingsproces rond de VAR. De manager van Aston Villa zag zijn ploeg mede door een afgekeurd doelpunt met 1-0 bij Manchester United verliezen.

United leidde vroeg op Old Trafford door een kopbal van Scott McTominay, waarna Danny Ings de stand aan het begin van de tweede helft gelijk leek te trekken. Scheidsrechter Michael Oliver werd echter naar de kant geroepen en na meer dan drie minuten besloot hij de treffer af te keuren.

"Hoelang had hij wel niet nodig?", vroeg een geërgerde Gerrard zich na afloop hardop af in gesprek met de BBC. "De officials hadden 3,5 minuut nodig om tot een beslissing te komen en hebben ondertussen naar twee of drie situaties gekeken."

Het was in eerste instantie ook onduidelijk waarom de treffer van Ings precies werd afgekeurd. De VAR leek aanvankelijk vooral naar de bewegingen van doelpuntenmaker Ings te kijken. Uit de herhaling bleek dat Edinson Cavani bij de vrije trap gehinderd werd door Jacob Ramsey, die ook nog eens in buitenspelpositie stond.

Gerrard wil de arbitrage desondanks niet de schuld geven van de nederlaag. "Als er na ingrijpen van de VAR een besluit wordt genomen, dan moet je dat accepteren. Je kunt er toch niks aan veranderen. Het makkelijkste is om te zeggen dat het de schuld van de arbitrage is, maar dat zullen we niet doen."

Het Manchester United van invaller Donny van de Beek bezorgde Aston Villa al de vierde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden. De ploeg van de in november aangestelde Gerrard verloor recentelijk ook van Brentford, Chelsea en Liverpool.