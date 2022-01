Manchester United heeft zich maandag ten koste van Aston Villa voor de vierde ronde van de FA Cup geplaatst. Met Donny van de Beek als invaller en Cristiano Ronaldo buiten de selectie werd het ternauwernood 1-0 tegen de ploeg van manager Steven Gerrard.

Het enige doelpunt viel al vroeg op Old Trafford. Middenvelder Scott McTominay kopte in de achtste minuut raak op aangeven van de Braziliaan Fred. Vlak na rust dacht Danny Ings gelijk te maken, maar na lange inmenging van de VAR werd zijn goal afgekeurd.

Dat was niet het enige moment waarbij United goed wegkwam, want ook een doelpunt van Ollie Watkins werd afgekeurd. De grensrechter constateerde (terecht) dat er sprake was van buitenspel. Watkins had eerder ook al de lat geraakt.

Zo'n twintig minuten voor tijd werd Van de Beek speeltijd gegund door manager Ralf Rangnick. De voormalige Ajax-middenvelder maakte zijn eerste minuten sinds 11 december, toen hij vlak voor tijd inviel tegen Norwich City.

Met Van de Beek binnen de lijnen veranderde de stand niet meer, wat betekent dat United in de vierde ronde van de FA Cup staat. In de afgelopen dagen bekerden ook onder meer Manchester City, Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur verder. Arsenal werd verrassend uitgeschakeld door Nottingham Forest.

Villa en United treffen elkaar zaterdag opnieuw, maar dan tijdens een Premier League-wedstrijd in Birmingham. Het duel begint om 18.30 uur.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het winnende doelpunt van Scott McTominay te bekijken.

