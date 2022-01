Jong Ajax heeft maandag de twaalfde zege van het seizoen geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van de door ziekte absente coach John Heitinga versloeg Jong FC Utrecht met 0-2. Later op de avond was Jong PSV een maatje te groot voor Almere City: 5-1.

De openingstreffer kwam bij Jong FC Utrecht-Jong Ajax op naam van aanvoerder Youri Regeer, die na een kwartier scoorde. In een wedstrijd met niet al te veel kansen viel de 0-2 van Christian Rasmussen in blessuretijd. Hij profiteerde van een blunder van Utrecht-keeper Kevin Gadellaa.

Het was al de twaalfde opeenvolgende keer dat Jong Ajax zonder nederlaag bleef in de Keuken Kampioen Divisie. Op 1 oktober werd op bezoek bij Helmond Sport (3-1) voor het laatst verloren. Sindsdien volgden acht overwinningen en vier gelijke spelen.

Na 21 wedstrijden bezet Jong Ajax de vierde plaats achter koploper FC Volendam, Excelsior en FC Emmen. De Amsterdammers, die het vooral in het begin van het seizoen hebben laten liggen met vier nederlagen in de eerste vijf duels, geven acht punten toe op Volendam.

Jong FC Utrecht is juist aan een slechte serie bezig. De ploeg van trainer Darije Kalezic won slechts twee van de laatste veertien competitiewedstrijden. Van de overige twaalf duels gingen er tien verloren. Jong FC Utrecht staat vijftiende.

Bakayoko blinkt uit bij Jong PSV

Almere City had op bezoek bij Jong PSV via Jonas Arweiler nog een snel antwoord op de openingsgoal van Simon Colyn, maar nog voor rust liep de thuisploeg dankzij Nigel Thomas en Fedde Leysen uit naar 3-1.

In de tweede helft breidde uitblinker Johan Bakayoko - hij had al twee assists achter zijn naam staan - de score verder uit. Het laatste woord was aan de Deen August Priske Flyger, die scoorde bij zijn debuut voor Jong PSV.

Na twee nederlagen en een gelijkspel kon Jong PSV de overwinning goed gebruiken. De formatie van trainer Ruud van Nistelrooij staat tiende in de Keuken Kampioen Divisie. Het kwakkelende Almere City houdt alleen FC Dordrecht onder zich.

De achttienjarige Belg Johan Bakayoko leidde PSV ruim langs Almere City. Foto: Pro Shots

