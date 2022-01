Jong Ajax heeft maandag de twaalfde overwinning van het seizoen geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van de door ziekte absente coach John Heitinga versloeg Jong FC Utrecht met 0-2 en verlengde daarmee een lange ongeslagen reeks.

De openingstreffer op sportcomplex Zoudenbalch kwam op naam van aanvoerder Youri Regeer, die na een kwartier scoorde. In een wedstrijd met niet al te veel kansen viel de 0-2 van Christian Rasmussen in blessuretijd.

Het was al de twaalfde opeenvolgende keer dat Jong Ajax zonder nederlaag bleef in de Keuken Kampioen Divisie. Op 1 oktober werd op bezoek bij Helmond Sport (3-1) voor het laatst verloren. Sindsdien volgden acht overwinningen en vier gelijke spelen.

Na 21 wedstrijden bezet Jong Ajax de vierde plaats achter koploper FC Volendam, Excelsior en FC Emmen. De Amsterdammers, die het vooral in het begin van het seizoen hebben laten liggen met vier nederlagen in de eerste vijf duels, geven acht punten toe op Volendam.

Jong FC Utrecht is juist aan een slechte serie bezig. De ploeg van trainer Darije Kalezic won slechts twee van de laatste veertien competitiewedstrijden. Van de overige twaalf duels gingen er tien verloren. Jong FC Utrecht staat vijftiende.

Later op de avond staat nog een wedstrijd op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Om 21.00 uur is de aftrap bij Jong PSV-Almere City.

