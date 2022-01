De Premier League heeft over de afgelopen week 72 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het is voor de tweede keer op rij dat het totaal in de Engelse topcompetitie daalt.

Eerder was acht weken lang sprake van een stijging. Er werden in de afgelopen periode 12.973 tests afgenomen onder spelers, begeleiders en staf in de Premier League.

De laatste week van december waren er nog 94 positieve gevallen en de week daarvoor 103, wat een record was. Sinds de laatste uitbraak van COVID-19 zijn negentien Premier League-wedstrijden uitgesteld.

Veel clubs pleitten ervoor om de Premier League een tijdje stil te leggen, maar de competitieleiding ging daar niet in mee. Er moet gewoon gevoetbald worden als een club over minstens dertien fitte veldspelers en een keeper beschikt.

Door de negentien afgelastingen staan lang niet alle Premier League-clubs op hetzelfde aantal wedstrijden. Zo heeft Burnley pas zeventien duels gespeeld, terwijl Manchester City en Chelsea al 21 keer in actie zijn gekomen.

