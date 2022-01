Ajax heeft maandag een bod van 18 miljoen euro op Steven Bergwijn gedaan, melden De Telegraaf en VI. Het bod zou door Tottenham Hotspur zijn afgewezen.

Naar verluidt laat Ajax het er niet bij zitten en wordt inmiddels een nieuw bod voorbereid op Bergwijn, die ook in de belangstelling van Spaanse en Duitse topclubs zou staan. Hij ligt nog tot medio 2025 vast.

Er wordt al langer gesproken van concrete interesse van Ajax in Bergwijn, voor wie Tottenham in januari 2020 een bedrag van 30 miljoen euro aan PSV betaalde. De 24-jarige aanvaller is geen vaste kracht bij de Premier League-club en zou inmiddels mogen vertrekken.

Sinds zijn komst naar Tottenham Hotspur kwam Bergwijn tot 64 officiële wedstrijden namens de Londenaren. Hij was daarin goed voor vijf doelpunten en tien assists. Dit seizoen staat de teller op één doelpunt in dertien duels.

Bij PSV was de zestienvoudig Oranje-international een stuk succesvoller. Hij kwam bij de Eindhovense club tot 149 wedstrijden, 31 doelpunten en 41 assists, en vierde drie kampioenschappen en één keer winst van de Johan Cruijff Schaal.

Ajax-coach Erik ten Hag zou de geboren Amsterdammer én voormalig jeugdspeler van Ajax graag aan zijn selectie toevoegen. Met de komst van Bergwijn zou een vertrek van David Neres worden opgevangen. De Braziliaan wordt in verband gebracht met Shakhtar Donetsk.