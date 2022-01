Senegal is maandag op de valreep aan puntenverlies ontsnapt op de Afrika Cup in Kameroen. De verliezend finalist van drie jaar geleden won dankzij een rake strafschop in de 97e minuut van Zimbabwe: 1-0.

Liverpool-aanvaller Sadio Mané schoot vanaf 11 meter keihard raak en bezorgde Senegal daarmee drie punten. Scheidsrechter Mario Escobar uit Guatemala legde de bal op de stip na een handsbal van verdediger Kelvin Madzongwe.

Dankzij de late penalty kwam Senegal goed weg. De titelfavoriet speelde een teleurstellende wedstrijd in het Kouekong Stadium in Bafoussam en leek op een gelijkspel af te stevenen.

Op de Afrika Cup staan maandag nog drie wedstrijden op het programma. In de groep van Senegal staan Guinee en Malawi tegenover elkaar. Marokko neemt het in zijn eerste wedstrijd in groep C op tegen Ghana (aftrap om 17.00 uur), waarna ook Gabon en Comoren tegen elkaar spelen.