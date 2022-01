Marokko heeft maandag de eerste wedstrijd op de Afrika Cup gewonnen. De ontmoeting met Ghana eindigde door een late treffer in 1-0. Titelkandidaat Senegal en Guinee begonnen het toernooi in Kameroen eveneens met een 1-0-overwinning.

De Marokkanen hadden tegen Ghana het meeste balbezit én de meeste doelpogingen. Dat overwicht werd uiteindelijk uitgebuit door Sofiane Boufal, die raak schoot nadat een actie van AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal was mislukt.

Aboukhlal stond de hele wedstrijd in de spits. Souffian El Karouani van NEC bleef op de bank. Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech leven in onmin met bondscoach Vahid Halilhodzic en werden niet geselecteerd voor de Afrika Cup, net als goede spelers als Amine Harit en Adel Taarabt.

Mohammed Kudus is (nog) niet van de partij bij Ghana. De spelmaker herstelt van een blessure en zijn club Ajax ziet hem om die reden liever niet afreizen naar Kameroen, maar bondscoach Milovan Rajevac zei zondag alsnog op de komst van Kudus te rekenen.

De volgende wedstrijd van Marokko is vrijdag, wanneer de Comoren de tegenstander zijn. Ghana speelt dan tegen Gabon. De Comoren en Gabon treffen elkaar maandag vanaf 20.00 uur in hun eerste duel in groep C.

Ontlading bij de Senegalezen na het doelpunt van Sadio Mané. Ontlading bij de Senegalezen na het doelpunt van Sadio Mané. Foto: AFP

Senegal slaat in 97e minuut toe

Eerder op de dag werd Senegal tegen Zimbabwe in groep B gered door een penalty in de 97e minuut. Liverpool-aanvaller Sadio Mané schoot vanaf 11 meter keihard raak. Scheidsrechter Mario Escobar uit Guatemala legde de bal op de stip na een handsbal van verdediger Kelvin Madzongwe.

Daarmee kwam Senegal goed weg. De titelfavoriet speelde een teleurstellende wedstrijd in het Kouekong Stadium in Bafoussam en leek op een gelijkspel af te stevenen.

In dezelfde poule eindigde ook Guinee-Malawi in 1-0. Het enige doelpunt bij die wedstrijd werd gemaakt door Issiaga Sylla. Bijzonder was dat Salima Mukansanga uit Rwanda als eerste vrouwelijke arbiter haar opwachting maakte op de Afrika Cup. Ze was de vierde official.