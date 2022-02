Terwijl het Eredivisie-seizoen nog in volle gang is, is al duidelijk dat veel trainers bezig zijn aan hun laatste maanden bij hun club. Een overzicht van de trainers van volgend seizoen.

Ajax

Trainer 2021/2022: Erik ten Hag

In dienst als hoofdtrainer sinds: december 2017

Contract tot: medio 2023

Trainer 2022/2023: Erik ten Hag

AZ

Trainer 2021/2022: Pascal Jansen

In dienst als hoofdtrainer sinds: december 2020

Contract tot: medio 2023

Trainer 2022/2023: Pascal Jansen

SC Cambuur

Trainer 2021/2022: Henk de Jong

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2019

Contract tot: medio 2023

Trainer 2022/2023: Henk de Jong

Feyenoord

Trainer 2021/2022: Arne Slot

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2021

Contract tot: medio 2023

Trainer 2022/2023: Arne Slot

Fortuna Sittard

Trainer 2021/2022: Sjors Ultee

In dienst als hoofdtrainer sinds: november 2020

Contract tot: medio 2023

Trainer 2022/2023: Sjors Ultee

Go Ahead Eagles

Trainer 2021/2022: Kees van Wonderen

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2020

Contract tot: medio 2022 (vertrekt na dit seizoen)

Trainer 2022/2023: onbekend

FC Groningen

Trainer 2021/2022: Danny Buijs

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2018

Contract tot: medio 2022 (vertrekt na dit seizoen)

Trainer 2022/2023: Frank Wormuth

sc Heerenveen

Trainer 2021/2022: vacant

In dienst als hoofdtrainer sinds:

Contract tot:

Trainer 2022/2023: onbekend

Heracles Almelo

Trainer 2021/2022: Frank Wormuth

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2018

Contract tot: medio 2022 (vertrekt na dit seizoen)

Trainer 2022/2023: onbekend

NEC

Trainer 2021/2022: Rogier Meijer

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2020

Contract tot: medio 2022

Trainer 2022/2023: onbekend

PSV

Trainer 2021/2022: Roger Schmidt

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2020

Contract tot: medio 2022 (vertrekt na dit seizoen)

Trainer 2022/2023: onbekend

PEC Zwolle

Trainer 2021/2022: Dick Schreuder

In dienst als hoofdtrainer sinds: november 2021

Contract tot: medio 2023

Trainer 2022/2023: Dick Schreuder

RKC Waalwijk

Trainer 2021/2022: Joseph Oosting

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2021

Contract tot: medio 2023

Trainer 2022/2023: Joseph Oosting

Sparta Rotterdam

Trainer 2021/2022: Henk Fraser

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2018

Contract tot: Medio 2024 (vertrekt na dit seizoen)

Trainer 2022/2023: onbekend

FC Twente

Trainer 2021/2022: Ron Jans

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2020

Contract tot: medio 2023

Trainer 2022/2023: Ron Jans

FC Utrecht

Trainer 2021/2022: René Hake

In dienst als hoofdtrainer sinds: november 2020

Contract tot: medio 2022

Trainer 2022/2023: onbekend

Vitesse

Trainer 2021/2022: Thomas Letsch

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2020

Contract tot: medio 2023

Trainer 2022/2023: Thomas Letsch

Willem II

Trainer 2021/2022: Fred Grim

In dienst als hoofdtrainer sinds: juli 2021

Contract tot: medio 2023

Trainer 2022/2023: Fred Grim