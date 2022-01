Galatasaray heeft trainer Fatih Terim maandag ontslagen. De 68-jarige Turk moet wijken vanwege de teleurstellende resultaten dit seizoen.

Na twintig speelronden bezet Galatasaray slechts de twaalfde positie met 27 punten, liefst 22 minder dan koploper Trabzonspor. De ploeg van Ryan Babel en Patrick van Aanholt leed zaterdag tegen Giresunspor de zevende nederlaag van het seizoen.

"We willen Fatih bedanken voor zijn geweldige diensten. Zowel die in het verleden, als het heden", schrijft Galatasaray in een verklaring op de site.

Terim was sinds 2017 bezig aan zijn vierde termijn als trainer van Galatasaray, dat hij in de seizoenen 2017/2018 en 2018/2019 naar de landstitel leidde. In 2019 werd ook het bekertoernooi gewonnen.

Naast Galatasaray was Terim deze eeuw trainer bij Fiorentina en AC Milan. Voor zijn recentste overstap naar 'Gala' in 2017 was de Turkse voetbalicoon voor de derde keer bondscoach van het nationale elftal.

Het is nog niet bekend wie de opvolger van Terim wordt. Galatasaray vervolgt de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Hatayspor, de nummer vijf op de ranglijst.

