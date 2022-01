Federico Chiesa heeft zondag de voorste kruisband in zijn knie gescheurd. De aanvaller van Juventus moet geopereerd worden en is langdurig uitgeschakeld.

Chiesa liep zijn blessure zondag op in de competitiewedstrijd tegen AS Roma (3-4-zege). De 24-jarige Italiaan moest in die wedstrijd na een half uur naar de kant.

Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek maandag dat de kruisband van Chiesa gescheurd is. Hij zal binnenkort geopereerd worden. Doorgaans staat er een herstelperiode van zes tot negen maanden voor een kruisbandblessure, waardoor Chiesa dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie kan komen.

De 38-voudig international van Italië is een vaste kracht bij Juventus en 'La Squadra Azzurra'. Hij had afgelopen zomer een basisplaats in de EK-finale, waarin Italië na penalty's te sterk was voor Engeland.

De zoon van voormalig international Enrico Chiesa was net hersteld van een spierblessure. In veertien competitieduels maakte hij dit seizoen twee treffers.

Juventus is bezig aan een moeizaam seizoen en staat slechts vijfde in de Serie A.

