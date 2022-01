Frenkie de Jong en Ansu Fati behoren tot de selectie van FC Barcelona voor het toernooi om de Spaanse Supercup. Hoewel ze beiden nog herstellende zijn van blessures, neemt trainer Xavi ze mee naar Saoedi-Arabië.

FC Barcelona neemt het woensdag in de halve finales in Riyad op tegen Real Madrid. De winnaar van El Clásico op Saoedische bodem strijdt zondag in de finale tegen Atlético Madrid of Athletic Club om Spaanse Supercup.

De Jong liep vorige week een spierblessure op in het moeizaam gewonnen bekerduel met Linares (1-2). Zonder de Nederlandse middenvelder verspeelde de ploeg van Xavi zaterdag in La Liga punten bij Granada (1-1).

Aanvaller Fati raakte begin november geblesseerd. De negentienjarige Spaanse international was op dat moment net hersteld van een zware knieblessure en had in vijf competitiewedstrijden drie keer gescoord.

De selectie van Xavi voor de trip naar Saoedi-Arabië bestaat uit 24 spelers, onder wie ook Memphis Depay, Luuk de Jong en Sergiño Dest.

Frenkie de Jong, Fati en Ronald Araújo (gebroken middenhandsbeentje) hebben van de medische staf nog geen toestemming gekregen om weer te voetballen. Onder anderen Pedri, Ferran Torres (beiden corona) en Eric García (blessure) ontbreken in de selectie.

De wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid begint woensdag om 20.00 uur Nederlandse tijd. In Saoedi-Arabië is het dan 22.00 uur.