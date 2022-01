Supporters van Feyenoord hebben 147.307,90 euro gedoneerd aan de familie van Christian Gyan. Tot zondag werd er geld ingezameld voor de nabestaanden van de overleden oud-verdediger.

Gyan overleed eind december op 43-jarige leeftijd aan kanker. De Ghanees stond van 1997 tot 2007 onder contract in De Kuip en groeide uit tot een cultheld.

De slechts 1.75 meter lange verdediger won met Feyenoord in 2002 de UEFA Cup. In de finale tegen Borussia Dortmund (3-2) had de Ghanees een basisplaats. Na zijn carrière belandde Gyan in financiële problemen en ging hij in de Rotterdamse haven werken.

De uitvaart van Gyan vindt op 22 januari in besloten kring plaats. De familie van de oud-voetballer wil supporters van Feyenoord in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen. Daarom wordt op de dag voor de uitvaart de mogelijkheid geboden om hem de laatste eer te bewijzen.