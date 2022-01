AS Roma-trainer José Mourinho heeft zondagavond na de pijnlijke 3-4-nederlaag tegen Juventus in de Serie A opnieuw uitgehaald naar zijn eigen spelers. De Portugees vindt zijn ploeg mentaal niet sterk genoeg.

AS Roma leidde aan het begin van de tweede helft met 3-1, maar in een tijdsbestek van zeven minuten gaven de Romeinen het volledig uit handen en kwam Juventus op een 3-4-voorsprong. Ook met een man meer - Matthijs de Ligt kreeg in de 83e minuut zijn tweede gele kaart - slaagde de thuisploeg er niet meer in te scoren.

"Zeventig minuten lang waren we gewoon echt goed, maar daarna volgde een psychologische ineenstorting", zei Mourinho, die Lorenzo Pellegrini in de slotfase een strafschop zag missen, tegen DAZN. "Na de 3-2 van Juventus sloop er angst in de ploeg. Voor mij is het geen probleem om met 3-2 voor te staan, maar voor het team blijkbaar wel."

"Als je in de penarie zit, kom je altijd wel weer met beide benen op de grond terecht en herpak je jezelf. Maar er zijn spelers in onze kleedkamer die een beetje te lief zijn, een beetje te zwak. Als de wedstrijd in de zeventigste minuut was geëindigd, had mijn team een uitzonderlijke prestatie geleverd. Helaas was dat niet zo."

Het is niet de eerste keer dat Mourinho zijn spelers hard aanpakt in de media. 'The Special One' benadrukte afgelopen week na de 3-1-nederlaag bij AC Milan dat zijn selectie niet goed genoeg is. Hij noemde zijn ploeg "middelmatig".

AS Roma is nu drie wedstrijden op rij zonder overwinning en is ver verwijderd van de bovenste vier ploegen (en daarmee een Champions League-ticket). Het verschil met nummer vier Atalanta is al negen punten en de Romeinen hebben een wedstrijd meer gespeeld.

