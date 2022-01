Peter Bosz heeft zondag met Olympique Lyon verrassend een punt gepakt tegen Paris Saint-Germain. De Nederlandse coach zag zijn ploeg op eigen veld met 1-1 gelijkspelen tegen de koploper in de Ligue 1. In Spanje speelde Atlético Madrid met 2-2 gelijk bij Villarreal ondanks een wereldgoal van Ángel Correa.

Lucas Paquetá opende al in de zevende minuut de score voor Lyon tegen PSG. De Braziliaan vond het doel met een schuiver in de linkerhoek na een prachtige lange pass van Bruno Guimarães.

PSG kreeg vervolgens een aantal kansen op de gelijkmaker, maar onder anderen Kylian Mbappé had zijn vizier niet op scherp staan. In de tweede helft liet Moussa Dembélé een enorme kans op de 2-0 voor Lyon liggen toen hij oog in oog met Keylor Navas op de PSG-doelman stuitte.

Een kwartier voor tijd was het wel raak voor PSG. Een schot van invaller Thilo Kehrer werd van richting veranderd, waardoor Lyon-doelman Anthony Lopes zich liet verrassen. Daarna raakte Mbappé de paal nog namens de bezoekers.

Bij PSG ontbrak de van corona herstellende Lionel Messi, had Georginio Wijnaldum een basisplaats en viel Xavi Simons ruim twintig minuten voor tijd in. Voor de achttienjarige Simons was het de tweede keer dat hij in actie mocht komen in de Ligue 1. Zijn competitiedebuut voor PSG maakte de middenvelder vorig jaar april.

Ondanks het gelijkspel gaat Paris Saint-Germain nog altijd stevig aan kop in de Ligue 1. De voorsprong op nummer twee OGC Nice bedraagt elf punten. Lyon bezet de elfde plaats.

Atlético speelt gelijk ondanks wereldgoal Correa

In La Liga tekende Correa in de tiende minuut op schitterende wijze voor de openingstreffer van Atlético bij Villarreal. De Argentijn onderschepte de bal ter hoogte van de middenlijn, zag doelman Geronimo Rulli ver voor zijn doel staan en schoot vanaf zo'n 50 meter raak.

Gerard Moreno miste vervolgens een penalty namens Villarreal, dat enkele minuten later een treffer van Dani Parejo afgekeurd zag worden wegens hands. Pau Torres zorgde na een klein half uur wel voor de gelijkmaker bij een corner.

Na een klein uur bracht Alberto Moreno Villarreal op voorsprong en even later maakte Geoffrey Kondogbia de 2-2 namens Atlético. Kondogbia haalde het einde van de wedstrijd niet, want hij kreeg in blessuretijd zijn tweede gele kaart.

Atlético bezet de vierde plaats in La Liga, maar de achterstand op koploper Real Madrid is maar liefst zestien punten. Villarreal is terug te vinden op de achtste plaats.

