Matthijs de Ligt heeft zondag een bijzondere overwinning geboekt met Juventus in de Serie A. De verdediger veroorzaakte een penalty en kreeg rood, maar won met zijn ploeg dankzij een wonderbaarlijke opleving met 3-4.

Twintig minuten voor tijd was het nog 3-1 voor Roma, waarbij De Ligt nog op het veld stond. Paulo Dybala had voor rust gelijkgemaakt na een vroege openingsgoal van Tammy Abraham, waarna Henrikh Mkhitaryan en Lorenzo Pellegrini vroeg in de tweede helft opnieuw scoorden namens de thuisploeg.

Er volgde een knotsgekke slotfase. Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski en Mattia De Sciglio scoorden in de 70e, 72e en 77e minuut en vlak daarna veroorzaakte De Ligt een penalty. Hij maakte hands en kreeg zijn tweede gele kaart.

De ultieme kans op 4-4 was echter niet besteed aan Pellegrini, die keeper Wojciech Szczesny redding zag brengen op zijn inzet. Het tiental van Juventus hield stand en boekte de elfde overwinning van het seizoen.

'De Oude Dame' behoudt dankzij de zege de vijfde plek in de Serie A, al is het gat met koploper AC Milan met tien punten fors. Op nummer twee Internazionale, dat nog twee wedstrijden tegoed heeft, wordt acht punten toegegeven.

Het AS Roma van José Mourinho is bezig aan een teleurstellend seizoen. De club presteert met tien zeges, twee gelijke spelen en negen nederlagen zeer wisselvallig en bezet de achtste plek in Italië.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de rode kaart van Matthijs de Ligt en de gemiste penalty van Lorenzo Pellegrini.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A