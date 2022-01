Kameroen is zondag met een overwinning op Burkina Faso aan de Afrika Cup begonnen. Het gastland kwam in Olembé op achterstand door een flinke fout van Ajax-keeper André Onana, maar won met 2-1. Later op de avond begon ook Kaapverdië met een overwinning.

Onana tastte in de 24e minuut van Kameroen-Burkina Faso helemaal mis bij een voorzet van voormalig Ajax-ploeggenoot Bertrand Traoré. Burkinees Gustavo Sangaré schatte de bal wél goed in en scoorde.

Nog in de eerste helft trok Kameroen de wedstrijd echter naar zich toe. In de laatste minuten voor rust kreeg het thuisland twee strafschoppen en in beide gevallen schoot spits Vincent Aboubakar raak.

In de tweede helft bleef Kameroen de bovenliggende partij, al kreeg Burkina Faso al vroeg een grote kans, waarbij Onana zijn fout goedmaakte door van dichtbij te redden. Voormalig FC Porto- en Besiktas-speler Aboubakar was de gevaarlijkste man en leek nog zijn hattrick te voltooien, maar zijn derde goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Kameroen leidt na één wedstrijd samen met Kaapverdië in poule A. De Kaapverdianen versloegen Ethiopië met 0-1 door een treffer van Júlio Tavares op slag van rust. Bij Ethiopië kreeg Yared Bayeh Belay al vroeg rood wegens het neerhalen van een doorgebroken speler.

Maandag worden in groep B Senegal-Zimbabwe en Guinee-Malawi gespeeld en zijn Marokko-Ghana en Comoren-Gabon de affiches in poule C.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de blunder van André Onana en het openingsdoelpunt van Burkina Faso te bekijken.