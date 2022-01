Virgil van Dijk heeft zich zondag met Liverpool voor de vierde ronde van de FA Cup geplaatst. Shrewsbury Town, dat uitkomt op het derde niveau, werd met 4-1 verslagen. Ook Tottenham Hotspur ging door, zij het moeizaam.

Bij Liverpool-Shrewsbury leek even een stunt in de maak toen Daniel Udoh in de 27e minuut voor 0-1 zorgde. De door corona geteisterde thuisploeg, waarbij Van Dijk een van de weinige grote namen was die aan de aftrap verscheen, stelde echter voor rust nog orde op zaken.

Eerst zorgde Kaide Gordon voor de gelijkmaker en tien minuten later werd het 2-1 door een benutte penalty van Fabinho. In de tweede helft bepaalden invaller Roberto Firmino - hij scoorde met de hak - en opnieuw Fabinho de einstand.

Voor Liverpool wacht donderdag opnieuw een bekerwedstrijd, wanneer Arsenal naar Anfield komt voor het heenduel van de halve finales van de League Cup. Drie dagen later wacht een thuiswedstrijd tegen Brentford in de Premier League.

Ook Tottenham kwam in eigen huis achter tegen een League One-club. Morecambe nam brutaal de leiding via Anthony O'Connor en hield dat lang vol, maar in het laatste kwartier sloegen de 'Spurs' alsnog toe via Harry Winks en invallers Lucas Moura en Harry Kane.

Bij de overige duels met Premier League-clubs eindigde West Ham United-Leeds United door een goal van Manuel Lanzini in 1-0 en won Wolverhampton Wanderers met 3-0 van Sheffield United. Om 18.10 uur wordt Nottingham Forest-Arsenal gespeeld.