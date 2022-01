Nottingham Forest heeft zondag voor een stunt gezorgd in de derde ronde van de FA Cup. De club uit het Championship won thuis met 1-0 van Arsenal. Liverpool en Tottenham Hotspur plaatsten zich wel voor de vierde ronde van het bekertoernooi.

Arsenal had het behoorlijk lastig op bezoek bij Nottingham Forest en slaagde er in de eerste helft niet eens in om een schot tussen de palen af te leveren. Na rust kreeg de thuisploeg aanvankelijk de beste kansen, maar hield doelman Bernd Leno 'The Gunners' op de been.

Vervolgens ging Arsenal op zoek naar de openingstreffer en waren Bukayo Saka en Alexandre Lacazette daar dichtbij, maar viel het doelpunt zeven minuten voor tijd aan de andere kant. Invaller Lewis Grabban zette City Ground, het stadion van Nottingham, in vuur en vlam toen hij raak kopte uit een voorzet van Ryan Yates.

Arsenal won de FA Cup veertien keer en is daarmee recordhouder. Nottingham speelt in de vierde ronde tegen titelhouder Leicester City.

Virgil van Dijk viert met Liverpool een van de doelpunten tegen Shrewsbury Town. Virgil van Dijk viert met Liverpool een van de doelpunten tegen Shrewsbury Town. Foto: Getty Images

Van Dijk met Liverpool naar vierde ronde

Eerder op de dag won Virgil van Dijk met Liverpool van League One-club Shrewsbury Town: 4-1. Even leek een stunt in de maak toen Daniel Udoh in de 27e minuut voor 0-1 zorgde. De door corona geteisterde thuisploeg, waar Van Dijk een van de weinige grote namen was die aan de aftrap verscheen, stelde echter voor rust nog orde op zaken.

Eerst zorgde Kaide Gordon voor de gelijkmaker en tien minuten later werd het 2-1 door een benutte penalty van Fabinho. In de tweede helft bepaalden invaller Roberto Firmino - hij scoorde met de hak - en opnieuw Fabinho de eindstand namens de ploeg waarbij de van COVID-19 herstelde manager Jürgen Klopp terugkeerde op de bank.

Voor Liverpool wacht donderdag opnieuw een bekerwedstrijd, wanneer Arsenal naar Anfield komt voor het heenduel van de halve finales van de League Cup. Drie dagen later wacht een thuiswedstrijd tegen Brentford in de Premier League.

Ook Tottenham Hotspur kwam in eigen huis achter tegen een League One-club. Morecambe nam brutaal de leiding via Anthony O'Connor en hield dat lang vol, maar in het laatste kwartier sloegen de 'Spurs' alsnog toe via Harry Winks en invallers Lucas Moura en Harry Kane: 3-1.

Bij de overige duels met Premier League-clubs eindigde West Ham United-Leeds United door goals van Manuel Lanzini en Jarrod Bowen in 2-0 en won Wolverhampton Wanderers met 3-0 van Sheffield United.