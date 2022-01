AC Milan heeft zondag mede dankzij een bijzonder doelpunt van Zlatan Ibrahimovic met 0-3 van Venezia gewonnen in de Serie A. In Frankrijk hadden oud-Ajacieden Justin Kluivert en Kasper Dolberg een belangrijk aandeel in een zege van OGC Nice.

De veertigjarige Ibrahimovic zorgde in Venetië voor een mooie statistiek door ook in het 24e jaar van zijn carrière te scoren. Hij opende al in de tweede minuut van dichtbij de score.

De oud-speler van Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en Los Angeles Galaxy scoorde in ieder kalenderjaar sinds hij in 1999 zijn profdebuut maakte namens Malmö FF.

Na de treffer van Ibrahimovic, die voor de zevende keer dit seizoen in een uitduel scoorde en in totaal zijn achtste goal maakte, werd de eindstand bepaald door Theo Hernández. De verdediger zorgde vlak voor rust voor 0-2 en bepaalde de eindstand door een penalty te benutten.

De strafschop werd vroeg in de tweede helft van de wedstrijd in Stadio Pierluigi Penzo toegekend na een handsbal op de doellijn van Venezia-verdediger Michael Svoboda, die daarvoor een rode kaart kreeg.

Dankzij de vijftiende seizoensoverwinning gaat Milan in ieder geval voor even aan kop in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli heeft twee punten voorsprong op stadgenoot Internazionale, dat nog wel twee wedstrijden tegoed heeft.

Kluivert bedient Dolberg in Brest

In de Ligue 1 was Nice met 0-3 te sterk voor Stade Brestois, waar Marco Bizot op doel stond. Na ruim twaalf minuten werd de openingsgoal gemaakt door Dolberg. Dat deed hij op aangeven van Kluivert, die voor de derde keer dit seizoen een assist gaf.

Al snel daarna moest Nice met tien man verder door een rode kaart van Morgan Schneiderlin, maar dat had geen grote gevolgen voor de ploeg waar ook Pablo Rosario een basisplaats had. In de slotfase zorgden Andy Delort en Amine Gouiri voor een 0-3 zege.

Nice beleeft vooralsnog een goed seizoen. De club uit Zuid-Frankrijk staat tweede achter Paris Saint-Germain, al is het gat met tien punten fors en kan Olympique Marseille er nog overheen.

