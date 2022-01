Koploper FC Volendam heeft zondag in de Keuken Kampioen Divisie de thuiswedstrijd tegen provinciegenoot Telstar ondanks een vroege achterstand weten te winnen. De ploeg van Wim Jonk was met 2-1 te sterk voor de formatie van Andries Jonker. VVV-Venlo won dankzij een doelpunt van de debuterende Nick Venema met 1-2 bij De Graafschap.

Glynor Plet bezorgde Telstar, dat wegens het plotselinge overlijden van clubarts Marcel Reinders met rouwbanden speelde, al na vijf minuten de voorsprong. In de dertigste minuut maakte verdediger Mike Eerdhuijzen met een kopbal gelijk.

Clubtopscorer Robert Mühren zette Volendam nog voor rust op voorsprong. Dat deed hij met zijn twintigste doelpunt van het seizoen.

Bij FC Volendam keerde Francesco Antonucci terug. De Belgische middenvelder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Feyenoord, waar hij niet in de plannen voorkwam. Antonucci viel na ruim een uur in.

Koploper FC Volendam vergrootte de voorsprong op concurrent Excelsior tot zes punten. De Rotterdammers konden zondag niet in actie komen wegens een groot aantal coronabesmettingen binnen de selectie.

Excelsior zou het om 14.30 uur opnemen tegen ADO Den Haag, de nummer vier van de ranglijst. Ook het duel tussen laagvliegers TOP Oss en Jong AZ gaat zondag niet door, wegens een corona-uitbraak bij de Alkmaarse ploeg. Het zijn de eerste twee duels in Nederland die moeten worden uitgesteld wegens het coronavirus.

VVV-Venlo viert de winnende treffer van Nick Venema.

Debutant Venema bezorgt VVV winst

Later op de dag kwamen De Graafschap en VVV-Venlo wel in actie. In Doetinchem luisterde Venema, die onlangs overkwam van FC Utrecht, zijn debuut op met de winnende treffer. De aanvaller krulde de bal ruim een kwartier voor tijd in de rechterhoek voor de 1-2.

Enkele minuten voor rust had Aaron Bastiaans VVV op 0-1 gebracht. De aanvaller profiteerde van geklungel in de verdediging van De Graafschap. De thuisploeg kwam na ruim een uur spelen langszij via een kopbal van Ted van de Pavert, waarna Venema dus de winnende maakte.

De Graafschap staat zesde en verliest door de nederlaag de aansluiting met nummer twee Excelsior en nummer drie FC Emmen. VVV klimt naar de tiende plaats.

