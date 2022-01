Trainer Carlo Ancelotti is lovend over Karim Benzema, die Real Madrid zaterdag met twee goals hielp aan een 4-1-overwinning op Valencia. De spits maakte onder meer zijn driehonderdste doelpunt voor 'De Koninklijke'.

"Benzema is als een goede fles wijn: hij wordt steeds beter naarmate hij ouder wordt", stelde de 62-jarige Ancelotti als vergelijking na afloop van de overtuigende overwinning in Estadio Santiago Bernabéu.

De Fransman zorgde samen met Vinícius Júnior voor de doelpuntenproductie tegen de nummer negen van La Liga. De meeste aandacht ging uit naar het openingsdoelpunt op slag van rust. Benzema liet Jasper Cillessen kansloos vanaf de strafschopstip en noteerde daarmee zijn jubileumtreffer.

Slechts drie andere spelers slaagden er in het verleden ook in om driehonderd doelpunten te maken voor Real Madrid. Cristiano Ronaldo heeft liefst 450 treffers achter zijn naam staan voor de Madrilenen en heeft daarmee een ruime voorsprong op Raúl (323) en Alfredo Di Stéfano (308).

Ancelotti is niet verbaasd over de prestaties van zijn 34-jarige aanvalsleider, die dit seizoen in 22 officiële wedstrijden 25 doelpunten maakte. "Hij verkeert in een uitstekende conditie en was vandaag zo goed als hij altijd is."

Karim Benzema en Vinícius Júnior zorgden voor de doelpunten tegen Real Madrid. Karim Benzema en Vinícius Júnior zorgden voor de doelpunten tegen Real Madrid. Foto: Getty Images

'Het laat zien waarom ik hier wilde blijven'

Benzema is dit seizoen van grote waarde voor de ploeg van trainer Ancelotti, maar de aanvaller is niet altijd onomstreden geweest in Madrid. Vooral in de periode waarin hij samenspeelde met Ronaldo was er veel kritiek, maar sinds diens vertrek eist hij de hoofdrol voor zich op.

"Het laat zien waarom ik hier wilde blijven en waarom ik het heb volgehouden bij deze club. Ik ben gewoon gebleven zoals ik ben en zal dat ook altijd blijven doen", aldus de topscorer van La Liga, die dit seizoen op zeventien competitietreffers staat.

"Ik voel geen druk en ben blij met wat ik nu doe. Het geeft me een trots gevoel om deze statistieken te overleggen als speler van - wat mij betreft - de beste club ter wereld."

Real Madrid is mede dankzij de zeventien doelpunten van Benzema koploper in Spanje. Nummer twee Sevilla heeft met nog twee wedstrijden tegoed een achterstand van acht punten.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga