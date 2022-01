Profvoetballer Joshua Cavallo, die in oktober uit de kast kwam, zegt slachtoffer van homofobie te zijn. De Australiër werd zaterdag tijdens de wedstrijd van zijn club Adelaide United tegen Melbourne Victory zowel in het stadion als op sociale media beledigd.

"Ik ga niet doen alsof ik de homofobe beledigingen gisteravond niet gehoord of gezien heb", schrijft Cavallo op sociale media. "Ik kom woorden tekort om te omschrijven hoe teleurgesteld ik ben."

Cavallo is momenteel de enige openlijk homoseksuele profvoetballer die actief is in de hoogste divisie van een land. Voorheen kwamen wel profvoetballers in de Verenigde Staten en Engeland tijdens hun carrière uit de kast, maar zij zijn inmiddels gestopt of spelen niet meer op het hoogste niveau.

Cavallo baalt ervan dat homoseksualiteit nog altijd niet volledig is geaccepteerd in de voetbalwereld. "De samenleving laat zien dat we in 2022 nog steeds dezelfde problemen hebben. Dit is onacceptabel en de mensen die zich zo gedragen, zouden aangepakt moeten worden", schrijft de 22-jarige middenvelder.

Cavallo spreekt Twitter en Instagram aan

In een verklaring op de website veroordeelt Melbourne Victory het gedrag van de fans die Cavallo beledigd hebben. De club zegt samen te werken met de competitie, het stadion en Adelaide United om de daders op te sporen en te verbannen uit het stadion.

De Australische spelersvakbond PFA steunt Cavallo. "Josh heeft enorme moed getoond en degenen die hem beledigen, zijn lafaards. In onze sport en samenleving is er geen plaats voor dit gedrag", schrijft de PFA.

Cavallo richt zich rechtstreeks tot Instagram en Twitter, de kanalen waar hij de homofobe berichten ontving. "Ik zou niet willen dat een kind of volwassene dergelijke berichten zou ontvangen. De trieste waarheid is dat jullie platformen te weinig doen om deze berichten te stoppen."