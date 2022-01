Voor het eerst is in Nederland een wedstrijd in het betaald voetbal uitgesteld vanwege een groot aantal coronabesmettingen. Excelsior-ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie kan zondag door een uitbraak bij de thuisploeg niet doorgaan.

Het besluit om de wedstrijd uit te stellen, is genomen na overleg tussen de clubarts van Excelsior en de bondsarts van de KNVB. Eerder deze week herhaalde de bond nog dat wedstrijden zullen doorgaan als een club dertien spelers, onder wie een keeper, beschikbaar heeft.

"Ondanks dat wij er als club alles aan doen om besmettingen tegen te gaan en ons houden aan de richtlijnen en een strikt testbeleid hanteren, zijn verschillende spelers en stafleden de afgelopen dagen positief getest", meldt Excelsior op zijn website. Het is onbekend hoeveel en welke spelers besmet zijn geraakt.

Excelsior bereidde zich deze week in het Belgische Genk voor op de tweede competitiehelft. Veel andere clubs haalden vanwege coronabesmettingen een streep door hun buitenlandse trainingskamp. Ajax brak de oefenstage in Portugal voortijdig af toen enkele spelers positief waren getest.

Excelsior-ADO is topper in Keuken Kampioen Divisie

Excelsior is bezig aan een sterk seizoen. Aan de hand van topscorer Thijs Dallinga veroverde de ploeg de tweede periodetitel en staat die op de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

ADO kreeg dit seizoen zes punten in mindering wegens financiële problemen. De degradant bezet desondanks de vierde plaats. Een nieuwe speeldatum wordt zo spoedig bekendgemaakt.

