Real Madrid heeft zaterdagavond de eerste overwinning van dit kalenderjaar geboekt in La Liga. Karim Benzema had met twee treffers, waaronder zijn driehonderdste doelpunt voor de 'Koninklijke', een belangrijk aandeel in de 4-1-zege op het Valencia van doelman Jasper Cillessen.

Benzema maakte zijn jubileumtreffer op slag van rust. De 34-jarige Fransman mocht aanleggen voor een strafschop na een lichte overtreding op Casemiro en liet Cillessen kansloos met een hard schot in de linkerbovenhoek.

Slechts drie andere spelers slaagden er in het verleden ook in om driehonderd doelpunten (alle competities) te maken voor Real Madrid. Cristiano Ronaldo heeft liefst 450 treffers achter zijn naam staan voor de Madrilenen en staat daarmee op ruime afstand van Raúl (323) en Alfredo Di Stéfano (308).

Vlak na rust was Benzema ook betrokken bij de tweede treffer van Real in Bernabéu. Vinícius Júnior werkte na een een-twee met de Fransman van dichtbij binnen. In de 61e minuut tekende de Braziliaanse spits ook voor de 3-0. Hij tikte op de doellijn binnen nadat Cillessen nog wel een hand tegen een schot van Marco Asensio had gekregen.

Jubilaris Karim Benzema en Vinícius Júnior scoorden ieder twee keer voor Real Madrid.

Benzema scoorde al zeventien keer dit seizoen

Valencia deed in het laatste kwartier nog wel wat terug via Gonçalo Guedes. De Portugees zag zijn strafschop gekeerd worden door doelman Thibaut Courtois, maar in de rebound kopte hij alsnog binnen. Het slotakkoord was echter voor Benzema, die in de 88e minuut van dichtbij raak schoot.

Benzema staat nu op 22 doelpunten in 25 officiële wedstrijden dit seizoen. De 94-voudig international kwam tot dusver in La Liga zeventien keer tot scoren en voert daarmee de topscorerslijst aan. Vorig seizoen eindigde hij op 23 competitietreffers.

Real Madrid, dat de tweede seizoenshelft in La Liga vorige week begon met een 1-0-nederlaag bij Getafe, staat nog altijd fier aan kop in Spanje. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti liep bovendien verder weg bij FC Barcelona, dat zaterdag ondanks een doelpunt van Luuk de Jong gelijkspeelde bij Granada: 1-1.

