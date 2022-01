FC Emmen heeft in de eerste wedstrijd na de winterstop geen steken laten vallen. De ploeg van trainer Dick Lukkien was zaterdag met 0-2 te sterk voor FC Den Bosch.

FC Emmen blijft daardoor bovenin meedraaien in de Keuken Kampioen Divisie. De vorig seizoen uit de Eredivisie gedegradeerde club deelt met 42 punten de tweede plaats met Excelsior. FC Volendam is koploper met 45 punten. Beide concurrenten hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

Op de overwinning van FC Emmen tegen de nummer tien van de ranglijst was niets af te dingen. De bezoekers trokken na een stroeve openingsfase het initiatief naar zich toe en kwamen na een klein half uur spelen op voorsprong. Keziah Veendorp schoot vanaf de rand van het strafschopgebied via de binnenkant van de paal raak.

Na rust bood Den Bosch wat meer tegenstand en werd het gevaarlijk via een afstandsschot van Jordy van der Winden, maar de grootste kansen bleven voor Emmen. Nadat Rui Mendes eerst nog een doelpunt wegens hands afgekeurd zag worden, stelde hij vlak voor tijd met een intikker de zakelijke zege veilig.

Omdat er nog niet gevoetbald wordt in de Eredivisie, is de 21e speelronde over het hele weekend uitgesmeerd. Vanavond om 21.00 uur staat nog de Brabantse derby tussen NAC Breda en FC Eindhoven op het programma.

