FC Barcelona heeft zaterdag in de slotfase een voorsprong uit handen gegeven tegen Granada. Na een nieuwe treffer van Luuk de Jong werd het één minuut voor tijd alsnog gelijk: 1-1.

De 31-jarige De Jong maakte na een klein uur spelen het openingsdoelpunt in Granada. De spits kopte een voorzet van de onlangs teruggekeerde Dani Alves via de doelman van Granada tegen de touwen. Voor de 38-voudig Oranje-international was het zijn derde competitiedoelpunt van het seizoen, nadat hij zes dagen geleden Barcelona de zege op Real Mallorca had bezorgd met het enige doelpunt.

In de eerste helft leek De Jong FC Barcelona al op voorsprong te hebben gezet met een fraaie kopbal, maar de treffer ging niet door omdat in de aanloop naar het doelpunt een speler van FC Barcelona nipt buitenspel stond.

Vlak na zijn treffer werd De Jong gewisseld voor Memphis Depay, die na een kleine maand zijn rentree maakte na een blessure. Na een tweede gele kaart voor Gavi tien minuten voor tijd werd het in de negentigste minuut toch gelijk. Antonio Puertas kegelde de bal in de kruising.

Frenkie de Jong was een van de vele afwezigen bij FC Barcelona. De Oranje-international is geveld door een spierblessure. Daarnaast ontbraken Ronald Araújo, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Pedri en Sergi Roberto door blessures en zit Ferran Torres nog altijd in isolatie vanwege een positieve coronatest. Daarentegen waren Sergiño Dest en Alejandro Baldé hersteld van een coronabesmetting.

Door de late remise blijft FC Barcelona steken op de zesde plaats op de ranglijst. De 26-voudig landskampioen, die al vijf competitieduels op rij ongeslagen is, heeft veertien punten minder dan koploper Real Madrid. 'De Koninklijke' komt later op de avond nog in actie tegen Valencia (aftrap 21.00 uur).

