Newcastle United is zaterdag op bijzonder pijnlijke wijze uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup. De ambitieuze laagvlieger in de Premier League blameerde zich tegen Cambridge United (0-1), dat uitkomt in de League One.

Joe Ironside zorgde in de 56e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd op St. James' Park. De aanvaller werkte binnen na een scrimmage in het strafschopgebied en zag tot zijn opluchting dat de VAR zijn treffer goedkeurde. Cambridge United bezet momenteel de zestiende plek op het derde niveau van Engeland.

Bij Newcastle maakte Kieran Trippier zijn debuut. De vleugelverdediger werd deze week voor circa 14 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid en is de eerste grote aankoop onder de Saoedische eigenaren, die de ambitie hebben om op termijn uit te groeien tot topclub.

Momenteel gaat het Newcastle niet bepaald voor de wind. 'The Magpies' moeten ondanks de grote financiële mogelijkheden in het restant van het seizoen voor lijfsbehoud vechten. Newcastle staat voorlaatste in de Premier League en de onderste drie ploegen degraderen rechtstreeks naar het Championship.

Leicester City maakte in tegenstelling tot Newcastle United geen fout in de FA Cup. De ploeg van manager Brendan Rodgers, die de geblesseerde topscorer Jamie Vardy twee maanden moet missen, won met 4-1 van Premier League-laagvlieger Watford.

Later op zaterdag komen ook onder meer Chelsea (thuis tegen Chesterfield) en Everton (op bezoek bij Hull City) nog in actie in de derde ronde van de FA Cup.