Borussia Dortmund heeft zaterdag de achterstand op koploper Bayern München in de Bundesliga ternauwernood weten te verkleinen. Met Donyell Malen in de basis wonnen de 'Borussen' door een spectaculaire slotfase met 2-3 bij Eintracht Frankfurt. SC Freiburg, dat het zonder de besmette Mark Flekken moest doen, raakte de derde plek kwijt door een 2-2-gelijkspel tegen Arminia Bielefeld.

Frankfurt leidde na 25 minuten al met 2-0 tegen Dortmund door doelpunten van Rafael Borré. De Colombiaan werkte na een kwartier via de binnenkant van de paal binnen uit een vrije trap van Filip Kostic en amper tien minuten later schoot hij binnen na geklungel achterin bij Dortmund.

De aansluitingstreffer viel pas in de 71e minuut en kwam op naam van Thorgan Hazard, die scoorde op aangeven van Erling Haaland. Frankfurt hield het lange tijd vol, maar door een kopbal van Jude Bellingham (87e minuut) en een fraai afstandsschot van Mahmoud Dahoud (89e minuut) trok Dortmund wonder boven wonder toch aan het langste eind.

De achterstand van Dortmund op koploper Bayern München bedraagt nu nog zes punten. 'Der Rekordmeister' begon het nieuwe kalenderjaar vrijdagavond met een verrassende thuisnederlaag tegen Borussia Mönchengladbach (1-2).

De 22-jarige Malen had een basisplek en deed de hele wedstrijd mee in Frankfurt.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om het winnende doelpunt van Mahmoud Dahoud te zien.

Met corona besmette Flekken kan Freiburg niet helpen

Freiburg maakte de positieve coronatest van Flekken een uurtje voor de aftrap tegen Arminia Bielefeld bekend. De 28-jarige doelman, die vorig jaar door bondscoach Louis van Gaal voor het eerst werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, had dit seizoen nog geen minuut voor zijn club gemist.

Met vervanger Benjamin Uphoff onder de lat leek Freiburg af te stevenen op een simpele overwinning. Janik Haberer opende al in de zesde minuut de score en vroeg in de tweede helft maakte Jeong Woo-yeong er 2-0 van.

Het tegen degradatie strijdende Bielefeld kwam echter sterk terug. Masaya Okugawa tekende na een uur spelen voor de aansluitingstreffer en Bryan Lasme bezorgde de bezoekers in de eerste wedstrijd na de winterstop zelfs een punt.

Ook Leverkusen, dat als nummer vier aan de achttiende speelronde begon, verspeelde punten. Met Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de basis werd thuis tegen Union Berlin zelfs maar op het nippertje een nederlaag voorkomen. Jonathan Tah bracht vijf minuten voor tijd de eindstand op 2-2.

Uitslagen Bundesliga: SC Freiburg-Arminia Bielefeld 2-2

Bayer Leverkusen-Union Berlin 2-2

TSG Hoffenheim-FC Augsburg 3-1

RB Leipzig-FSV Mainz 4-1

Greuther Fürth-VfB Stuttgart 0-0

Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund 2-3

Hoffenheim klimt naar derde plaats na sterke reeks

TSG Hoffenheim profiteerde van de misstappen van de concurrentie. De ploeg van trainer Sebastian Hoeness bleef door een 3-1 thuiszege op Augsburg al voor de zevende keer op rij ongeslagen en klom naar de derde plaats.

Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, kwam na vijf minuten nog wel verrassend op voorsprong. Mede dankzij twee goals van de Togolees Ihlas Bebou stelde de thuisploeg alsnog orde op zaken.

Hoffenheim heeft met 31 punten uit achttien wedstrijden een kleine voorsprong op Freiburg (30) en Leverkusen (29). De bovenste vier ploegen in Duitsland plaatsen zich direct voor de Champions League.

