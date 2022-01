SC Freiburg is zaterdag de derde plaats in de Bundesliga kwijtgeraakt. Zonder de met het coronavirus besmette doelman Mark Flekken eindigde het thuisduel met Arminia Bielefeld in 2-2. TSG Hoffenheim profiteerde door met 3-1 van FC Augsburg te winnen.

Freiburg maakte de positieve test van Flekken een uurtje voor de aftrap bekend. De 28-jarige doelman, die vorig jaar door bondscoach Louis van Gaal voor het eerst werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, had dit seizoen nog geen minuut voor zijn club gemist.

Met vervanger Benjamin Uphoff onder de lat leek Freiburg af te stevenen op een simpele overwinning. Janik Haberer opende al in de zesde minuut de score, vroeg in de tweede helft maakte Woo-yeong Jeong er 2-0 van.

Het tegen degradatie strijdende Bielefeld kwam echter sterk terug. Masaya Okugawa tekende na een uur spelen voor de aansluitingstreffer, Bryan Lasme bezorgde de bezoekers in de eerste wedstrijd na de winterstop zelfs een punt.

Ook Leverkusen, dat als nummer vier aan de speelronde begon, verspeelde punten. Met Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de basis werd thuis tegen Union Berlin zelfs maar op het nippertje een nederlaag voorkomen. Jonathan Tah bracht vijf minuten voor tijd de eindstand op 2-2.