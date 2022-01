Oussama Tannane heeft een dag na het laten ontbinden van zijn contract bij Vitesse al een nieuwe club gevonden. De 27-jarige middenvelder tekende zaterdag voor de Turkse degradatiekandidaat Göztepe SK.

Tannane was transfervrij door het laten beëindigen van zijn contract in Arnhem, dat nog tot komende zomer doorliep. Göztepe maakt niet bekend voor hoelang de elfvoudig Marokkaans international heeft getekend.

Bij Vitesse maakte Tannane al sinds oktober geen deel meer uit van de selectie. Trainer Thomas Letsch had de spelmaker om disciplinaire redenen buiten de selectie gezet en liet hem meetrainen met Vitesse onder 21.

Vorig seizoen was Tannane een van de uitblinkers bij Vitesse, waarmee hij de finale van de KNVB-beker bereikte (die werd verloren van Ajax). Ook plaatste hij zich met de Arnhemmers voor de eerste editie van de Conference League.

Voor Tannane wordt Göztepe de zevende club in zijn profcarrière, die in 2012 van start ging bij sc Heerenveen. Voordat hij in 2019 bij Vitesse tekende, speelde hij voor Heracles Almelo, Saint-Étienne, Las Palmas en FC Utrecht.

In Izmir zal Tannane dit seizoen tegen degradatie moeten strijden. Göztepe staat voorlaatste in de Turkse Süper Lig, met slechts vijftien punten uit negentien wedstrijden.