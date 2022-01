Feyenoord heeft zaterdag in een besloten oefenwedstrijd afgerekend met PEC Zwolle. De ploeg van trainer Arne Slot was met 3-1 te sterk voor de hekkensluiter van de Eredivisie. FC Groningen gaat in tegenstelling tot veel andere Eredivisie-clubs 'gewoon' op trainingskamp.

Halverwege de eerste helft van Feyenoord-PEC tekende Orkun Kökçü voor de openingstreffer. Yuta Nakayama maakte gelijk, waarna Kökçü nog voor rust opnieuw scoorde. In de tweede helft bepaalde Feyenoord-aanvaller Delano Ladan de eindstand.

Het oefenduel met PEC is voor Feyenoord onderdeel van een alternatieve voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De vijftienvoudig landskampioen zou naar Spanje reizen voor een trainingskamp, maar zag ervan af wegens coronaperikelen.

Aanvankelijk zou de selectie van trainer Slot nog wel naar Marbella gaan voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Club Brugge, maar daar werd donderdag ook een streep door gezet.

FC Groningen reist naar Duitsland

Ook veel andere Eredivisie-clubs, waaronder Ajax en PSV, gooiden het winterse programma om vanwege coronabesmettingen. FC Groningen is een van de weinige clubs die wél op een kort trainingskamp gaat, meldt de 'Trots van het Noorden' zaterdag.

Groningen vertrekt na een "zorgvuldige afweging" naar Duitsland, waar het tot en met maandag verblijft. De hele selectie heeft de kans gehad op een boosterprik en er is verder niemand welkom in het hotel. Er wordt besloten geoefend tegen SV Rödinghausen.

Voor Feyenoord begint de tweede seizoenshelft volgende week zaterdag met een belangrijke thuiswedstrijd tegen Vitesse. FC Groningen ontvangt een dag later koploper PSV.

