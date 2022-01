De rentree van Paul Pogba bij Manchester United is nog niet aanstaande. De club verwacht dat de Franse middenvelder, die herstellende is van een liesblessure, pas over een maand de training kan hervatten.

Pogba liep de blessure begin november op tijdens de training van de Franse nationale ploeg. Zijn laatste wedstrijd in de Premier League dateert van 24 oktober.

"Vorige week kreeg ik te horen dat het nog minstens vier tot vijf weken gaat duren voordat hij fit genoeg is om te trainen", zegt trainer Ralf Rangnick op de clubsite. "Ik sprak hem vanmorgen in de kleedkamer en kan niet wachten tot hij terug is."

De Duitser durft geen datum op de rentree te plakken. "Fit genoeg zijn om te trainen betekent nog niet dat je fit genoeg bent om in de Premier League en de Champions League te spelen. Dat zal nog wel even duren."

De 28-jarige Pogba stond bij Manchester United vaker aan de kant met blessures. Zo miste hij vorig seizoen meer dan tien wedstrijden door problemen met zijn hamstring en stond hij het jaar daarvoor lang aan de kant door een voetblessure.

Het is maar de vraag of Pogba ook volgend seizoen nog voor de huidige nummer zeven van de Premier League speelt. De 89-voudig Frans international heeft een aflopend contract en gesprekken over een nieuwe verbintenis hebben nog niets opgeleverd.

