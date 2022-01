De Bundesliga is vrijdagavond hervat met een daverende verrassing. Koploper Bayern München ging in eigen huis onderuit tegen Borussia Mönchengladbach: 1-2.

Bayern kwam in eigen huis nog wel op voorsprong via topscorer Robert Lewandowski. Nog voor rust draaide Gladbach de wedstrijd om met treffers van Florian Neuhaus en Stefan Lainer.

Bayern mistte liefst veertien spelers. Acht van hen ontbraken wegens een coronabesmetting, onder wie doelman Manuel Neuer, Alphonso Davies, Leroy Sané en Dayot Upamecano. Ook Gladbach miste vier spelers die positief waren getest op het coronavirus.

Door de vele afwezigen bij Bayern kwam in het laatste kwartier de in december zestien jaar geworden middenvelder Paul Wanner het veld in. Hij is de jongste debutant ooit voor Bayern en de op één na jongste speler ooit in de Bundesliga. Alleen Youssoufa Moukoko van Borussia Dortmund was in 2020 veertien dagen jonger.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Gladbach de 'Rekordmeister' dwarszit. In oktober was de ploeg uit de grensstreek in de DFB-Pokal met liefst 5-0 te sterk voor Bayern.

Ondanks de valse start na de winterstop zal Bayern ook de achttiende speelronde afsluiten als koploper van de Bundesliga. De voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund bedraagt negen punten. De ploeg van sterspeler Erling Haaland gaat zaterdag op bezoek bij Eintracht Frankfurt.

Gladbach maakt dankzij de verrassende zege een flinke sprong op de ranglijst. 'Die Fohlen' klimmen van de veertiende naar de elfde plaats.

Foto: Reuters

Probleemloze bekeravond Manchester City

Met Nathan Aké in de basis had Manchester City een eenvoudige avond tegen League Two-club Swindon Town in de derde ronde van de FA Cup. Het werd 1-4 voor de koploper van de Premier League.

Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan en de negentienjarige Cole Palmer maakten de treffers voor de ploeg van trainer Josep Guardiola. Jesus miste ook nog een strafschop. Voor Swindon maakte Harry McKirdy in de tweede helft de eretreffer.