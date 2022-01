Gerard Piqué heeft vrijdag op zijn sociale media een screenshot gedeeld van een bankafschrift waarop de helft van zijn jaarsalaris te zien is. De speler van FC Barcelona wil daarmee het ongelijk bewijzen van een journalist die beweerde dat hij 28 miljoen euro per jaar opstreek.

Lluís Canut, journalist van de sportkrant Mundo Deportivo, schoof donderdag bij de Spaanse zender TV3 aan om de grootverdieners bij de Catalaanse club bekend te maken. Hij vertelde dat Piqué vorig jaar liefst 28 miljoen euro zou hebben verdiend bij Barcelona.

De 34-jarige Piqué luisterde vol ongeloof naar de uitspraken van Canut en besloot te reageren via zijn Twitter-account. Hij onthulde daarbij de helft van zijn netto jaarsalaris, dat ruim 2,3 miljoen euro bedroeg.

"Mensen zoals hij worden door de publieke omroep betaald om hun vrienden te verdedigen. Op deze foto wordt 50 procent van mijn loon op 30 december gestort. Respecteer jezelf een beetje", richtte Piqué de tekst bij het screenshot tot de journalist.

Toen de club afgelopen zomer door een financiële crisis ging, meldde Barcelona dat sterspelers als Piqué, Jordi Alba en Sergio Busquets de helft van hun salaris inleverden om de club te helpen. Canut beweerde desondanks dat Piqué door een loyaliteitsbonus vorig jaar alsnog een bedrag van 28 miljoen euro zou hebben opgestreken.

'We beschouwen dit als ongepast'

Eerder op de dag sprak FC Barcelona de uitspraken van Canut tegen in een verklaring. De nummer vijf van La Liga benadrukte dat de genoemde bedragen onjuist zijn en zei ook dat de informatie over de salarissen niet door de club is verstrekt.

Ook liet de Catalaanse club weten dat het niet gediend is van de salarisonthulling. "We beschouwen dit als ongepast en onprofessioneel, en er is te kwader trouw gehandeld door te benoemen dat deze informatie klopt", luidde de verklaring.

"We betreuren het ook dat deze informatie, die de rechten van de spelers schaadt, bekend wordt. Als dit al zou kloppen, zou deze informatie de hoogste mate van vertrouwelijkheid verdienen."

FC Barcelona heeft recent een lening van van 1,5 miljard euro afgesloten. Met een deel daarvan wordt de verzwakte selectie weer versterkt. Het grootste deel van het voorschot wordt gebruikt om stadion Camp Nou te renoveren.