Oussama Tannane en Vitesse zijn per direct uit elkaar gegaan, zo meldt de club vrijdag. Het contract van de veelbesproken middenvelder annex aanvaller is in overleg ontbonden.

De 27-jarige Tannane stond nog tot juli 2022 onder contract bij Vitesse, waar hij sinds oktober geen deel meer uitmaakte van de selectie van trainer Thomas Letsch. Hij werd destijds om disciplinaire redenen uit de selectie gezet en trainde mee met Vitesse Onder 21.

Tannane vertrekt met de ontbinding van zijn contract via de achteruitgang bij de nummer vier van de Eredivisie. De elfvoudig international van Marokko vertolkte vorig seizoen nog een glansrol bij de club. Hij behaalde met Vitesse de bekerfinale en verzekerde zich met de vierde plek in de Eredivisie van Europees voetbal.

De spelmaker wilde in de zomer vertrekken, maar zag zijn wens niet in vervulling gaan. Nu hij transfervrij is, is de weg alsnog vrijgemaakt voor een transfer. Hij zou naar verluidt op weg zijn naar Göztepe, dat in de hoogste divisie in Turkije speelt.

Vitesse plukte Tannane in de zomer van 2019 weg bij de Franse club AS Saint-Étienne. In totaal kwam hij in 2,5 jaar in Arnhem tot 61 wedstrijden, waarin hij vijftien doelpunten maakte. Eerder speelde hij in de Eredivisie voor sc Heerenveen, Heracles Almelo en FC Utrecht.

De ploeg van Letsch bereidt zich momenteel voor op een drukke tweede seizoenshelft. De Arnhemmers zijn nog op drie fronten actief en starten zaterdag 15 januari met een Eredivisie-duel op bezoek bij Feyenoord.