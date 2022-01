Feyenoord heeft vrijdag tijdelijk afscheid genomen van Aliou Baldé. De aanvaller speelt het komende half jaar op huurbasis bij Waasland-Beveren, dat uitkomt op het tweede niveau in België.

De negentienjarige Baldé speelde in de eerste seizoenshelft slechts 20 minuten in het eerste elftal van Feyenoord. De Senegalees maakte sinds oktober geen onderdeel meer uit van de selectie van trainer Arne Slot, die kritisch was op zijn ontwikkeling.

"Het plan voor Aliou was dat hij gelet op zijn talent dit seizoen al meer speelminuten zou maken bij Feyenoord 1 nadat hij vorig jaar al was aangesloten, maar door omstandigheden is dat niet gelukt", aldus Feyenoord-directeur Frank Arnesen op de clubsite.

Bij Waasland-Beveren komt Baldé, die bij Feyenoord nog een contract heeft tot medio 2025, bij een club dat strijdt om promotie naar het hoogste niveau. De ploeg heeft een forse achterstand van tien punten op koploper KVC Westerlo, maar ook de nummer twee kan promotie via de play-offs veiligstellen.

Eerder verlieten ook Mark Diemers (Hannover 96), Christian Conteh (FC Dordrecht) en Franceso Antonucci (FC Volendam) de Rotterdamse club op huurbasis vanwege een gebrek aan perspectief op speeltijd.

Zaterdag 15 januari hervat Feyenoord het seizoen met een thuiswedstrijd tegen nummer vier Vitesse.

Kenzo Goudmijn wordt opnieuw verhuurd door AZ. Kenzo Goudmijn wordt opnieuw verhuurd door AZ. Foto: Pro Shots

Goudmijn op huurbasis naar Excelsior

Excelsior, stadgenoot van Feyenoord, versterkte zich juist met een speler op huurbasis. Kenzo Goudmijn wordt door de Keuken Kampioen Divisie-club voor de rest van het seizoen gehuurd van AZ.

De twintigjarige Goudmijn werd het afgelopen half jaar door de Alkmaarders verhuurd aan Sparta Rotterdam, maar dat leverde voor alle betrokken partijen niet het gewenste resultaat op. De middenvelder kwam elf Eredivisie-duels in actie, waarvan geen één als basisspeler.

Excelsior wil met Goudmijn in de tweede seizoenshelft promotie naar de Eredivisie bewerkstelligen. De Rotterdamse club staat met een achterstand van drie punten op koploper FC Volendam op de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie.