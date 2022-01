Memphis Depay behoort zaterdag weer tot de wedstrijdselectie van FC Barcelona. De aanvaller stond een maand langs de kant met een hamstringblessure.

Trainer Xavi bevestigde vrijdag dat Memphis inzetbaar is in de competitiewedstrijd tegen Granada. De uitwedstrijd begint zaterdag om 18.30 uur.

De terugkeer van Memphis is goed nieuws voor Barcelona, want de ploeg kampt met behoorlijk wat blessuregevallen en coronabesmettingen. Deze week belandden Frenkie de Jong (spierblessure) en Ronald Araújo (gebroken hand) in de ziekenboeg. Daar staat tegenover dat Sergiño Dest, Gavi, Abdessamad Ezzalzouli en Alejandro Baldé negatief testten nadat ze eerder besmet waren geraakt met het coronavirus.

Ansu Fati is inmiddels ook bijna weer fit, nadat hij medio november geblesseerd raakte. Xavi wil geen risico nemen met de negentienjarige aanvaller. Fati's rentree volgt waarschijnlijk in de halve finale van de Spaanse Super Cup tegen Real Madrid op woensdag.

Barcelona opgeklommen naar vijfde plaats

Memphis miste door zijn blessure vijf wedstrijden, waarin Barcelona ongeslagen bleef (drie zeges en tweemaal gelijkspel). Daardoor heeft de club onder Xavi langzaam de weg omhoog gevonden.

Momenteel staat Barcelona vijfde en heeft de club slechts een punt achterstand op de vierde plaats van Atlético Madrid. De beste vier ploegen in Spanje plaatsen zich voor de Champions League.

Barcelona nam vrijdag afscheid van grootverdiener Philippe Coutinho en kocht eerder deze week Ferran Torres voor liefst 55 miljoen euro van Manchester City. Het is de club, die eerder dit seizoen nog met grote financiële problemen kampte, nog niet gelukt om de rechtsbuiten in te schrijven voor de Spaanse competitie. Torres zal daardoor vermoedelijk nog ontbreken tegen Granada.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in La Liga