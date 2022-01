AZ heeft vrijdag tijdens het trainingskamp in Spanje een nipte overwinning op KAA Gent geboekt. De Alkmaarders wonnen op het Oliva Nova Sports Center in Valencia met 1-0.

De Noorse middenvelder Fredrik Midtsjø maakte vlak voor tijd het enige doelpunt. Hij scoorde in de 85e minuut met een bekeken lobje. "Het was wel een aardige goal", bleef de matchwinner na afloop nuchter.

AZ-trainer Pascal Jansen wisselde veelvuldig. Hobie Verhulst begon als keeper, maar werd na ruim een half uur gewisseld voor Peter Vindahl Jensen. Ook onder anderen Owen Wijndal, Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson kwamen toen in de ploeg.

Van alle Eredivisie-clubs is AZ de enige die nog in het buitenland op trainingskamp is. Ajax en Vitesse braken hun trainingsweek in Portugal deze week af vanwege positieve coronatests binnen de selectie.

NEC besloot uit voorzorg eerder terug te keren uit Spanje en PSV en Feyenoord besloten vanwege coronabesmettingen in de spelersgroep helemaal niet meer naar Spanje te gaan.

AZ vervolgt de competitie volgend weekend met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Alkmaarders staan vijfde in de Eredivisie, KAA Gent neemt in de Belgische competitie dezelfde positie in.