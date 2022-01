Manchester City-verdediger Benjamin Mendy, die acht keer is aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag (waaronder verkrachting), wordt vrijdag op borgtocht vrijgelaten.

De 27-jarige Mendy hoorde vrijdag tijdens een privéhoorzitting dat hij de gevangenis tot 24 januari mag verlaten. Die dag staat er een voorlopige hoorzitting op het programma. De rechtszaak tegen Mendy zou deze maand eigenlijk van start gaan, maar die is nu uitgesteld tot juni.

Mendy, die in augustus werd vastgezet en sindsdien drie keer eerder tevergeefs een aanvraag deed om op borgtocht vrijgelaten te worden, zou tussen oktober 2020 en augustus 2021 vijf verschillende vrouwen hebben lastiggevallen. Hij is zeven keer aangeklaagd vanwege verkrachting en één keer vanwege aanranding.

Manchester City nam Mendy in de zomer van 2017 voor naar verluidt 52 miljoen pond (circa 62 miljoen euro) over van AS Monaco. De tienvoudig Frans international speelde dit seizoen nog twee officiële wedstrijden als basisspeler voordat hij werd gearresteerd. City besloot hem toen direct te schorsen.

Eerder in zijn loopbaan droeg Mendy het shirt van Le Havre en Olympique Marseille. De verdediger maakte deel uit van het Franse team dat in de zomer van 2018 wereldkampioen werd. Hij speelde tijdens het WK in Rusland één wedstrijd.