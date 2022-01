Voormalig RKC Waalwijk-aanvoerder Anas Tahiri heeft vrijdag een transfer naar sc Heerenveen gemaakt. De middenvelder geldt bij de Friezen als opvolger van de naar PSV vertrokken Joey Veerman.

Tahiri komt transfervrij over van het Roemeense CFR Cluj, waar hij sinds dit seizoen onder contract stond, maar weinig speelde. De 26-jarige Belg met Marokkaanse roots heeft een contract tot de zomer van 2024 getekend.

"Na het vertrek van Joey zijn we blij dat we Anas kunnen presenteren. Met zijn creativiteit en ervaring in het Nederlandse voetbal kan hij voor ons van waarde zijn", aldus technisch directeur Ferry de Haan van Heerenveen.

In de eerste jaren van zijn profloopbaan speelde Tahiri voor Lierse SK. In de zomer van 2018 maakte de middenvelder de overstap naar RKC, waarvoor hij in totaal 97 wedstrijden speelde. Hij kwam daarin tot zes goals en gaf tien keer een assist.

Tijdens zijn laatste jaar in Waalwijkse dienst droeg Tahiri de aanvoerdersband. Hij maakte na vorig seizoen transfervrij de overstap naar Cluj, maar zijn tijd bij de Roemeense kampioen werd niet wat hij ervan verwachtte.

Tahiri is de derde speler die zich deze winter bij Heerenveen voegt. De nummer tien van de Eredivisie ziet de Uruguayaanse verdediger Joaquín Fernández en de Noorse aanvaller Runar Espejord terugkeren van verhuurperiodes.

