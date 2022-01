PSV moet het de komende maanden zonder André Ramalho stellen. De verdediger is deze week succesvol geopereerd aan zijn enkel.

De 29-jarige Ramalho raakte in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Go Ahead Eagles geblesseerd aan zijn enkel. De centrale verdediger moest na een half uur plaatsmaken voor Armando Obispo. Een operatie bleek noodzakelijk en die is deze week met succes uitgevoerd. Hij zal in Nederland revalideren.

De langdurige afwezigheid van Ramalho is een forse tegenvaller voor trainer Roger Schmidt, die de Braziliaan in bijna elke officiële wedstrijd dit seizoen opstelde. Ramalho speelde al 31 officiële duels dit seizoen; alleen tegen Go Ahead maakte hij de negentig minuten niet vol.

Ramalho is bezig aan zijn eerste seizoen bij PSV, dat hem overnam van Red Bull Salzburg. Hij droeg eerder in zijn loopbaan het shirt van onder meer Bayer Leverkusen en FSV Mainz 05.

PSV begint op 16 januari aan het nieuwe seizoen. De koploper in de Eredivisie speelt dan een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een week later wacht de topper tegen Ajax in het Philips Stadion.

Schmidt kan bij de hervatting van de Eredivisie ook al niet beschikken over Davy Pröpper. De middenvelder maakte dinsdag bekend per direct te stoppen als profvoetballer. Daartegenover staat de komst van Joey Veerman, die voor circa 6 miljoen euro werd overgenomen van sc Heerenveen.

