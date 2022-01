Sergiño Dest kan de training bij FC Barcelona hervatten. De vleugelverdediger testte, net als Gavi en Alejandro Baldé, negatief op het coronavirus en mag daarom weer aansluiten bij de selectie. De spelers van Liverpool kunnen de training ook hervatten.

Vlak voor de jaarwisseling bleek Dest net als heel wat teamgenoten bij FC Barcelona met het virus besmet te zijn. De Amerikaanse international ontbrak daardoor deze week in de eerste competitiewedstrijd van 2022 tegen Real Mallorca (1-0) en in het gewonnen bekerduel met Linares (1-2).

Trainer Xavi had te maken met een golf aan coronabesmettingen in zijn selectie. Meer dan tien spelers testten positief, onder wie Dani Alves, Jordi Alba, Pedri en aanwinst Ferran Torres. Ook voorzitter Joan Laporta, die bij de presentatie van Torres nauw contact had gehad met zijn nieuwe aanwinst, bleek besmet te zijn.

Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn nog geblesseerd. Verdediger Ronald Araújo werd vrijdag geopereerd aan twee gebroken middenhandsbeentjes.

FC Barcelona speelt zaterdag in de competitie tegen Granada en vliegt daarna naar Saoedi-Arabië voor het toernooi om de Spaanse supercup. Woensdag staat daar in de halve finales El Clásico tegen Real Madrid op het programma.

Liverpool opent trainingscomplex weer na besmettingen

In Engeland kunnen de spelers van Liverpool de training hervatten. De Premier League-club heeft het trainingscomplex weer geopend. Woensdag besloot Liverpool het complex tijdelijk de sluiten vanwege een nieuwe golf aan coronabesmettingen binnen de selectie.

Onder anderen hoofdtrainer Jürgen Klopp en zijn Nederlandse assistent Pepijn Lijnders testten positief. Ook meerdere spelers zijn besmet. Liverpool had donderdag in de halve finales van de League Cup moeten aantreden tegen Arsenal, maar op verzoek van 'The Reds' werd die wedstrijd uitgesteld.

Peter Krawietz, een andere assistent van Klopp, heeft voorlopig de leiding over de selectie. Hij gaat Liverpool voorbereiden op het duel van zondag op Anfield met derdeklasser Shrewsbury Town in de derde ronde van de FA Cup.

Virgil van Dijk raakte vorige maand besmet met het coronavirus en miste daardoor enkele wedstrijden van Liverpool. De aanvoerder van Oranje maakte kort voor de jaarwisseling zijn rentree bij de nummer drie van de Premier League.