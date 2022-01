Newcastle United heeft vrijdag met Kieran Trippier de eerste grote miljoenenaankoop gedaan onder de nieuwe eigenaren. De vleugelverdediger komt over van Atlético Madrid en tekent een contract tot medio 2024 bij de ambitieuze Premier League-club.

De steenrijke Saoedische eigenaren van Newcastle betalen volgens Engelse media ruim 14 miljoen euro voor Trippier, exclusief bonussen. De 31-jarige Engelsman stond nog tot medio 2023 onder contract bij Atlético.

"Ik ben heel blij dat ik bij deze fantastische club mag gaan spelen. Ik heb echt genoten van mijn periode in Madrid. Maar toen ik hoorde van de interesse van Newcastle, wetende dat ik al een keer met Eddie Howe heb gewerkt, wist ik waar ik heen wilde", zegt Trippier op de site van Newcastle.

Trippier begon zijn loopbaan bij Manchester City, maar brak daar niet door en werd verhuurd aan Barnsley en Burnley. Manager Howe, nu coach van Newcastle, haalde hem in 2012 op permanente basis naar Burnley. Trippier dwong daarna een transfer af naar Tottenham Hotspur, waarmee hij in het seizoen 2018/2019 ten koste van Ajax de finale van de Champions League haalde.

Na 114 officiële wedstrijden voor Tottenham koos de 35-voudig international voor een avontuur in La Liga bij Atlético Madrid. Vorig seizoen werd hij met de Madrilenen landskampioen. Trippier is vaak basisspeler in het Engelse elftal en deed afgelopen zomer 71 minuten mee in de verloren EK-finale tegen Italië.

Met Trippier in de gelederen hoopt het ambitieuze Newcastle United lijfsbehoud in de Premier League veilig te stellen. 'The Magpies' bezetten momenteel de negentiende plek, met één punt voorsprong op hekkensluiter Norwich City. De onderste drie ploegen degraderen rechtstreeks naar het Championship.

Kieran Trippier gaat rugnummer 15 dragen bij Newcastle United. Foto: Getty Images

