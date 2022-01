AS Roma-trainer José Mourinho heeft donderdag een sneer gegeven aan zijn eigen spelers na de 3-1-nederlaag bij AC Milan. Volgens de Portugees beschikt hij simpelweg over te weinig kwaliteit.

"We speelden niet goed. We hebben een middelmatige ploeg en staan dus in de middenmoot, waar we horen. We hebben vandaag veel verkeerd gedaan. Het lag niet aan de tactiek, maar aan individuele fouten", aldus Mourinho.

Volgens de oud-coach van FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid, Manchester United en Tottenham Hotspur speelde ook scheidsrechter Daniele Chiffi een negatieve hoofdrol. De arbiter gaf twee Roma-spelers rood, onder wie Rick Karsdorp.

"We willen één lijn in de beslissingen die worden genomen. Het niveau van de scheidsrechters is laag, we hebben er vaak geen geluk mee", aldus Mourinho. "De scheidsrechter van vandaag miste karakter. Ik begin eraan te wennen, maar dat zou niet zo moeten zijn."

'Ben blij dat ik destijds niet naar Milan ging'

Mourinho werd wegens zijn verleden als trainer van Inter uitgejouwd door een deel van de aanhang van Milan. De Roma-coach onthulde na de wedstrijd dat hij drie jaar geleden de kans had om trainer van Milan te worden.

"Ik heb er toen drie dagen over nagedacht, maar ik ben heel blij dat ik het niet heb gedaan", vertelde hij. "En als je ziet wat er vandaag gebeurde, dan ben ik dubbel zo blij met die beslissing."

Met tien overwinningen, twee gelijke spelen en acht nederlagen presteert Roma dit Serie A-seizoen wisselend. De ploeg van Mourinho staat achter Internazionale, AC Milan, Napoli, Atalanta, Juventus en Fiorentina op de zevende plaats.

