Kelvin Leerdam heeft vrijdag een transfer binnen de Amerikaanse MLS gemaakt. De oud-Feyenoorder verruilt Inter Miami, de club van David Beckham, binnen een jaar voor vijfvoudig kampioen Los Angeles Galaxy.

Leerdam verbond zich in maart vorig jaar aan Inter Miami, waarmee hij deelname aan de play-offs om het kampioenschap misliep. Zijn contract was afgelopen. Eerder kwam hij in de MLS drie jaar uit voor Seattle Sounders.

De 31-jarige verdediger heeft tot en met eind 2023 getekend bij LA Galaxy, dat afgelopen jaar eveneens naast deelname aan de play-offs greep. In zijn contract is een optie op een extra seizoen opgenomen.

"Kelvin is een ervaren speler die weet wat het is om kampioen te worden. We zijn blij dat we hem hebben kunnen binnenhalen", aldus LA Galaxy-coach Greg Vanney. "Hij voegt diepte en veelzijdigheid toe aan onze selectie en we zien een belangrijke rol voor hem weggelegd."

Leerdam werd in 2019 met Seattle Sounders kampioen van de Verenigde Staten. De zevenvoudig international van Suriname begon zijn profloopbaan in 2008 bij Feyenoord en speelde in Nederland ook voor Vitesse.

De MLS-clubs bereiden zich in de komende weken voor op het nieuwe seizoen, dat eind februari begint. De play-offs eindigen begin november. New York City FC is titelverdediger.